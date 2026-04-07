"Золото" вернулось в Киев: определился чемпион Украины по хоккею

"Сокол" стал 16-кратным чемпионом Украины по хоккею.

ХК "Сокол"

ХК "Сокол" / facebook.com/hcsokil

Киевский "Сокол" стал чемпионом Украины по хоккею сезона-2025/26.

В пятом матче финальной серии столичный клуб обыграл "Кременчуг" со счетом 5:2.

Таким образом, киевляне одержали итоговую победу в финальной серии со счетом 4:1 и стали чемпионами Украины по хоккею.

Это 16-й титул в их истории и четвертый за последние пять лет.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Украины по хоккею стал "Кременчуг", который в финальной серии одолел столичный "Киев Кэпиталз" (4:3).

