"Золотое" поколение: сборная Норвегии установила абсолютный рекорд зимних Олимпийских игр

В медальном зачете догнать почти невозможно.

Сборная Норвегии установила потрясающий рекорд на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, норвежская команда установила новый абсолютный рекорд по количеству золотых медалей – 15 . Это уже больше на одну медаль, чем в 2018 году – тогда норвежцы и немцы закончили игры в Пхенчхане с 14 наградами. Столько золотых наград было у Канады на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Последним на данный момент награду для Норвегии принес биатлонист Йоханнес Бьо. Лидер сборной Норвегии по биатлону торжествовал в масс-старте, повторив сразу несколько исторических рекордов Зимних Олимпиад.

Наибольшее количество наград в 14-й соревновательный день Олимпийских игр в Пекине также получили норвежцы — пять. Однако только одна из них стала "золотой". В общей сложности Норвегия выиграла 34 медали на Олимпийских играх в Пекине. До повторения абсолютного рекорда норвежцев отделяют пять наград.

В настоящее время Норвегия имеет в общей сложности 34 медали и уверенно возглавляет общий медальный зачет . Германия, идущая второй, отстает от них на пять "золотых" медалей и на 12 наград в целом;

. Германия, идущая второй, отстает от них на пять "золотых" медалей и на 12 наград в целом; ОИ-2022 продлятся до 20 февраля включительно.

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