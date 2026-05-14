Золотой дубль: определился обладатель Кубка Италии по футболу

"Интер" / © Associated Press

Реклама

Миланский "Интер" стал обладателем Кубка Италии по футболу сезона-2025/26.

В финальном матче турнира, который состоялся на "Стадио Олимпико" в Риме, "нерадзурри" обыграли "орлов" со счетом 0:2 .

Подопечные Кристиана Киву открыли счет на 14-й минуте встречи — автоголом отличился защитник римлян Адам Марушич.

Реклама

На 35-й минуте миланцы удвоили свое преимущество благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса, которому ассистировал Дэнзел Дюмфрис.

Таким образом, "Интер" выиграл Кубок Италии и оформил золотой дубль — в этом сезоне "нерадзурри" также стали чемпионами Серии А.

Обзор матча "Лацио" — "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

Ранее сообщалось, что украинский защитник Илья Забарный помог ПСЖ одолеть прямого конкурента и стал чемпионом Франции.

Реклама

Также мы рассказывали, что "Манчестер Сити" вплотную приблизился к "Арсеналу" в чемпионской гонке АПЛ.

Новости партнеров