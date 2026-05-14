Золотой дубль: определился обладатель Кубка Италии по футболу
"Нерадзурри" завоевали трофей в противостоянии с "орлами".
Миланский "Интер" стал обладателем Кубка Италии по футболу сезона-2025/26.
В финальном матче турнира, который состоялся на "Стадио Олимпико" в Риме, "нерадзурри" обыграли "орлов" со счетом 0:2.
Подопечные Кристиана Киву открыли счет на 14-й минуте встречи — автоголом отличился защитник римлян Адам Марушич.
На 35-й минуте миланцы удвоили свое преимущество благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса, которому ассистировал Дэнзел Дюмфрис.
Таким образом, "Интер" выиграл Кубок Италии и оформил золотой дубль — в этом сезоне "нерадзурри" также стали чемпионами Серии А.
