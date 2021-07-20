"Золотой фонд": как Лилия Подкопаева шла к самому главному пьедесталу и почему Атланта для нее и сейчас золотая

"Золотой фонд": как Лилия Подкопаева шла к самому главному пьедесталу и почему Атланта для нее и сейчас золотая

ТСН продолжает рассказывать о выдающихся украинских олимпийских чемпионах.

Лилия Подкопаева в спортивной гимнастике достигла всех возможных титулов. В этом году отмечает 25 лет своего триумфа на Олимпиаде в Атланте.

Как шла Лилия к своему главному пьедесталу и почему Атланта для нее и сейчас золотая — 20 июля в говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Она сдерживает слезы — спортсмены же не плачут ?! К главной награде — золота Олимпиады — Лилия Подкопаева шла долгих 12 лет.

Лилия Подкопаева:

Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике;

Абсолютная чемпионка Европы;

Олимпийская чемпионка игр в Атланте;

Заслуженный мастер спорта Украины;

имеет 45 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей;

42 года;

Мама троих детей.

Сейчас она живет на две страны — в американской Атланте и в Киеве. Но олимпийская база в Конче-Заспе и сейчас для нее место особенное.

Она помнит запах этого гимнастического зала. Запах пота и талька. На спортивную гимнастику Лилю в 5 лет привела бабушка — чтобы — как она сама говорит — направить ее энергию — в правильное русло.

Изнурительные тренировки каждый день. Травмы и слезы. И срыв — просто перед Чемпионатом мира. Но Лилия выдержала — и через несколько месяцев — она абсолютная чемпионкой мира. Дальше — курс на Атланту.

Это уже потом этот сложнейший элемент назовут ее именем — Лилия Подкопаева. Его юная гимнастка оттачивала 7 лет. В выступлении он длится 5 секунд.

Абсолютное первенство в Атланте. Она получила два золота и серебро. Человек, который больше всех ждал эти награды — бабушка Лили — до Олимпиады не дожила месяц. На пьедестале Подкопаева смотрит вверх — не только на флаг Украины.

"Это было в один миг и счастье, и безумная пустота — самая большая цель достигнута. Но, в тоже время, самый близкий человек, который привел меня в спорт, на увидел этого триумфа ", — рассказывает женщина.

Но увидел весь мир. И услышал "Слава Украине!" от кого-то из диаспоры, кто неистово радовался победе Украины.

"Это очень круто, неимоверное счастье пережить такой момент в своей спортивной карьере", — говорит она.

Этот триумф стал последним в карьере Подкопаевой. Травмы. И это был еще один экзамен.

Пустота, неизвестность ... — преодолеть все это помогли путешествия по Америке с выступлениями и мастер-классами.

А потом была любовь — и грандиозная свадьба с Тимофеем Нагорным. Потом — пара ошарашила — супруги публично объявили об усыновлении маленького Вадима из детдома. И почти сразу — Лилия узнает о том, что беременна.

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Подкопаева погрузилась и в светскую жизнь. И участвует в "Танцах со звездами" на канале "1 + 1". Лилия собралась — и снова победила.

Но вскоре таблоиды ошарашили — они расстаются. С тех пор Лилия старается не выносить личное на публику. Но несколько лет назад все же снова попадает в светскую хронику.

С будущим мужем познакомилась в Атланте.

"Я сейчас могу сказать вам, что Атланта моя золотая и моя любимая. Судьбоносная", — признается она.

Золото в Атланте в 96-м, тренинги для юных спортсменов тоже там, жизнь там и муж — оттуда. А еще — в 40 лет Подкопаева в Атланте рожает третьего ребенка — дочь.

Ее почти не показывает, однако двое старших — иногда появляются в ее Instagram.

"Золотой фонд": как Лилия Подкопаева добыла успех в спортивной гимнастике

"Вадим потрясающе учится в школе, он у нас отличник. Моя гордость, безусловно. Чемпион моей жизни", — говорит Подкопаева.

Дети — занимаются спортом — для души, не для больших достижений. Самая младшая, говорит Лилия — также решит сама.

Ее называют Золотая Лилия — потому что в ней сошлось все — характер и бойцовская воля. Ее первый спортзал, база в Конче-Заспе, и олимпийский ковер — для Лилии Подкопаевой имеют еще один запах — запах победы на всю жизнь. Победы для Украины.

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