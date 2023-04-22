Золотой хет-трик: украинская тяжелоатлетка в четвертый раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы

Ирина Деха принесла Украине три награды высшей пробы на турнире в Ереване.

Украинка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы-2023 по тяжелой атлетике.

26-летняя харьковчанка выиграла три золотых медали в весовой категории до 81 кг.

Украинская спортсменка стала лучшей в рывке, подняв 123 кг. Также ей не нашлось равных в толчке, где она взяла вес 135 кг.

Соответственно по сумме двоеборья Деха имела лучший результат – 258 кг, так что к двум "малым" золотым наградам она добавила "большую" золотую медаль.

Таким образом, Ирина защитила свой прошлогодний титул и в третий раз подряд, а также в четвертый раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Деха – абсолютная чемпионка Европы в категориях до 75 кг (2016), до 76 кг (2021) и 81 кг (2022-2023).

Ранее сообщалось, что Камила Конотоп с континентальным рекордом стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. 22-летняя украинка выиграла три "золота" в весовой категории до 59 килограммов.

После семи соревновательных дней сборная Украины на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике завоевала шесть "больших" (2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые) и 16 "малых" наград: 6 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых).

ЧЕ-2023 в Ереване продлится до 23 апреля. Сборную Украины на континентальном первенстве по тяжелой атлетике представляют 17 спортсменов – пять мужчин и 12 женщин.

Напомним, во время церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении подожгли флаг Азербайджана. Из-за скандального инцидента Азербайджан решил досрочно снять свою команду с турнира.

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