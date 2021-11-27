"Золотой мяч"-2021: кто главные претенденты и где смотреть церемонию вручения награды

"Золотой мяч"-2021: кто главные претенденты и где смотреть церемонию вручения награды

Имя обладателя приза лучшему футболисту года станет известно 29 ноября.

В понедельник, 29 ноября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения "Золотого мяча"-2021. Этот почетный приз авторитетное издание France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира.

Кроме главного приза, France Football вручит женский "Золотой мяч", а также раздаст награды лучшему вратарю и лучшему молодому игроку до 21 года.

Кто главные фавориты в борьбе за "Золотой мяч"-2021

В октябре были объявлены имена 30 претендентов на престижный приз. Букмекеры оценили их шансы победить в номинации.

По мнению специалистов, лучшие шансы выиграть "Золотой мяч" у форварда ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси, который летом выиграл первый в карьере трофей с национальной командой - Кубок Америки. На то, что Лео в седьмой раз станет обладателем "Золотого мяча", можно поставить с коэффициентом 1.55 .

Главным конкурентом Месси является нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. На победу лидера сборной Польши принимаются ставки с коэффициентом 2:30.

Шансы других звезд мирового футбола получить в этом году "Золотой мяч" расцениваются как гораздо меньшие: Карим Бензема (50.00), Жоржиньо (50.00), Мохамед Салах (50.00), Кевин Де Брюйне (50.00), Криштиану Роналду (100.00), Джанлуиджи Доннарумма ( 100.00 ), Эрлинг Холанд ( 100.00 ).

Где смотреть церемонию вручения "Золотого мяча"-2021

Награждение лучшего футболиста года по версии France Football на территории Украины в прямом эфире будет транслировать телеканал Футбол-2 . Начало торжественной церемонии - в 21:30 по киевскому времени.

В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Рекордное количество "Золотых мячей" выиграл Лионель Месси - шесть. Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.

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