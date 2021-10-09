"Золотой мяч-2021": объявлены имена всех претендентов на награду

Наибольшее представительство имеют "Челси" и "Манчестер Сити".
Стали известны имена всех претендентов на получение награды "Золотой мяч" по итогам 2021 года, который вручает авторитетное издание France Football.
Так, в списке оказались 30 игроков, которые могут выиграть этот престижный приз. Отметим, что наибольшее представительство игроков имеют "Челси" и "Манчестер Сити" — по пять. Четыре футболиста в ПСЖ.
Итак, список всех претендентов на победу имеет следующий вид:
- Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир)
- Нголо Канте ("Челси", Франция)
- Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия);
- Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия);
- Мейсон Маунт ("Челси", Англия);
- Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия);
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия);
- Карим Бензема ( "Реал", Франция)
- Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия)
- Николо Барелла ("Интер", Италия);
- Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия)
- Педри ("Барселона", Испания)
- Лука Модрич ("Реал", Хорватия)
- Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия);
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия);
- Неймар (ПСЖ, Бразилия)
- Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)
- Лаутаро Мартинес ( "Интер", Аргентина)
- Симон Кьяер ("Милан", Дания);
- Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)
- Жоржиньо ("Челси", Италия);
- Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет);
- Сезар Аспиликуэта ("Челси", Испания)
- Ромелу Лукаку ("Челси", Бельгия);
- Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия)
- Жерар Морено ("Вильярреал", Испания)
- Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- Луис Суарес ("Атлетико", Уругвай).
Here are the other 10 nominees for the Men's #ballondor pic.twitter.com/auEMazmpEy— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.
В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса. В 2019 обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз стал Лионель Месси. Ближайший преследователь аргентинца — Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.