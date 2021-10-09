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"Золотой мяч-2021": объявлены имена всех претендентов на награду

"Золотой мяч-2021": объявлены имена всех претендентов на награду

Associated Press

Наибольшее представительство имеют "Челси" и "Манчестер Сити".

Стали известны имена всех претендентов на получение награды "Золотой мяч" по итогам 2021 года, который вручает авторитетное издание France Football.

Так, в списке оказались 30 игроков, которые могут выиграть этот престижный приз. Отметим, что наибольшее представительство игроков имеют "Челси" и "Манчестер Сити" — по пять. Четыре футболиста в ПСЖ.

Итак, список всех претендентов на победу имеет следующий вид:

  • Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир)
  • Нголо Канте ("Челси", Франция)
  • Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия);
  • Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия);
  • Мейсон Маунт ("Челси", Англия);
  • Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия);
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия);
  • Карим Бензема ( "Реал", Франция)
  • Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия)
  • Николо Барелла ("Интер", Италия);
  • Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)
  • Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия)
  • Педри ("Барселона", Испания)
  • Лука Модрич ("Реал", Хорватия)
  • Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия);
  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия);
  • Неймар (ПСЖ, Бразилия)
  • Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)
  • Лаутаро Мартинес ( "Интер", Аргентина)
  • Симон Кьяер ("Милан", Дания);
  • Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)
  • Жоржиньо ("Челси", Италия);
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет);
  • Сезар Аспиликуэта ("Челси", Испания)
  • Ромелу Лукаку ("Челси", Бельгия);
  • Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия)
  • Жерар Морено ("Вильярреал", Испания)
  • Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
  • Луис Суарес ("Атлетико", Уругвай).

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.

В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса. В 2019 обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз стал Лионель Месси. Ближайший преследователь аргентинца — Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

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