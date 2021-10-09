"Золотой мяч-2021": объявлены имена всех претендентов на награду

Наибольшее представительство имеют "Челси" и "Манчестер Сити".

Стали известны имена всех претендентов на получение награды "Золотой мяч" по итогам 2021 года, который вручает авторитетное издание France Football.

Так, в списке оказались 30 игроков, которые могут выиграть этот престижный приз. Отметим, что наибольшее представительство игроков имеют "Челси" и "Манчестер Сити" — по пять. Четыре футболиста в ПСЖ.

Итак, список всех претендентов на победу имеет следующий вид:

Рияд Марез ("Манчестер Сити", Алжир)

("Манчестер Сити", Алжир) Нголо Канте ("Челси", Франция)

("Челси", Франция) Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия);

("Боруссия" Дортмунд, Норвегия); Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия);

("Ювентус", Италия); Мейсон Маунт ("Челси", Англия);

("Челси", Англия); Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия);

("Тоттенхэм", Англия); Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия);

(ПСЖ, Италия); Карим Бензема ( "Реал", Франция)

( "Реал", Франция) Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия)

("Манчестер Сити", Англия) Николо Барелла ("Интер", Италия);

("Интер", Италия); Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)

(ПСЖ, Аргентина) Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия)

("Манчестер Юнайтед", Португалия) Педри ("Барселона", Испания)

("Барселона", Испания) Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

("Реал", Хорватия) Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия);

("Ювентус", Италия); Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия);

("Манчестер Сити", Бельгия); Неймар (ПСЖ, Бразилия)

(ПСЖ, Бразилия) Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия)

("Манчестер Сити", Португалия) Лаутаро Мартинес ( "Интер", Аргентина)

( "Интер", Аргентина) Симон Кьяер ("Милан", Дания);

("Милан", Дания); Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)

("Бавария", Польша) Жоржиньо ("Челси", Италия);

("Челси", Италия); Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет);

("Ливерпуль", Египет); Сезар Аспиликуэта ("Челси", Испания)

("Челси", Испания) Ромелу Лукаку ("Челси", Бельгия);

("Челси", Бельгия); Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия)

("Манчестер Юнайтед", Португалия) Жерар Морено ("Вильярреал", Испания)

("Вильярреал", Испания) Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия)

("Манчестер Сити", Англия) Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

(ПСЖ, Франция) Луис Суарес ("Атлетико", Уругвай).

Here are the other 10 nominees for the Men's #ballondor pic.twitter.com/auEMazmpEy — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.

В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса. В 2019 обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз стал Лионель Месси. Ближайший преследователь аргентинца — Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

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