"Золотой мяч-2023": названы фавориты на получение престижной награды

Авторитетное издание Goal опубликовало список главных претендентов на "Золотой мяч" 2023 года.

Самым большим фаворитом в борьбе за приз лучшему футболисту мира по версии France Football является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий привел свою национальную команду к триумфу на чемпионате мира-2022, а также выиграл с ПСЖ чемпионат Франции.

В тройку фаворитов на получение престижной награды также попали бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Отметим, что прошлогоднему обладателю "Золотого мяча" – французу Кариму Бензему, который летом перешел в саудовский "Аль-Иттихад", не нашлось места в топ-10 фаворитов на награду.

Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч-2023" по версии Goal

1. Лионель Месси (ПСЖ, "Интер Майами")

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

5. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

6. Родри ("Манчестер Сити")

7. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона")

8. Виктор Осимхен ("Наполи")

9. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

10. Роберт Левандовски ("Барселона")

Церемония вручения "Золотого мяча-2023" состоится 30 октября в парижском театре "Шатле".

Напомним, рекордсменом по количеству "Золотых мячей" является Месси, получавший этот приз семь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца – португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

За период с 2008 года гегемонию Месси и Роналду сумели прервать только хорват Лука Модрич (2018) и француз Карим Бензема (2022). Добавим, что в 2020 году главным претендентом на "Золотой мяч" был польский нападающий Роберт Левандовски, но вручение награды было отменено из-за пандемии коронавируса.

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