"Золотой мяч-2023": определились победители футбольной премии во всех номинациях

France Football наградил лучших в мужском и женском футболе по итогам сезона-2022/23.

В понедельник, 30 октября, в парижском театре "Шатле" было объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2023".

Лучшим футболистом мира по версии авторитетного французского журнала France Football стал аргентинец Лионель Месси, который сейчас выступает за американский "Интер" Майами.

36-летний аргентинец получил этот престижный приз в восьмой раз в карьере, что является абсолютным рекордом за всю историю (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

В конце прошлого года Месси вместе с аргентинской сборной триумфовал на чемпионате мира-2022. Лео стал лучшим игроком Мундиаля в Катаре, забив семь голов и отдав три результативных передачи. Также он выиграл с ПСЖ чемпионат Франции.

Второе место в голосовании за "Золотой мяч-2023" занял норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а топ-3 замкнул французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Кроме того, почетные награды были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии "Золотой мяч-2023".

Полный список победителей премии "Золотой мяч-2022"

Обладатель "Золотого мяча" среди мужчин: Лионель Месси (ПСЖ / "Интер Майами", сборная Аргентины)

Обладательница "Золотого мяча" среди женщин: Айтана Бонмати ("Барселона", сборная Испании)

Трофей Раймона Копа (лучший молодой игрок): Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд / "Реал" Мадрид, сборная Англии)

Награда Сократеса (за лучшие социальные акции): Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, сборная Бразилии)

Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир): Эрлин Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии)

Трофей Льва Яшина (лучший вратарь): Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины)

Лучший клуб мужского футбола: "Манчестер Сити" (Англия)

Лучший клуб женского футбола: "Барселона" (Испания)

Получив свой восьмой "Золотой мяч", Месси еще больше оторвался по количеству таких наград от своего извечного соперника – форварда "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

За период с 2008 года гегемонию Месси и Роналду сумели прервать только хорват Лука Модрич (2018) и француз Карим Бензема (2022). Добавим, что в 2020 году главным претендентом на "Золотой мяч" был польский нападающий Роберт Левандовски, но вручение награды было отменено из-за пандемии коронавируса.

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