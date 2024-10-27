Золотой мяч-2024: где и когда смотреть церемонию вручения награды

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоится торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2024".

Почетный приз авторитетное издание France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира.

В этом году в список номинантов также попал украинец – форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик, который в прошлом сезоне в составе испанской "Жироны" стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Главным фаворитом в борьбе за награду считается бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который в сезоне-2023/24 выиграл со "сливочными" чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Конкуренцию ему должен составить полузащитник Родри, который стал чемпионом Англии и в составе сборной Испании триумфовал на Евро-2024.

Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча-2024

В Украине церемонию вручения "Золотого мяча-2024" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports и на YouTube-канале Setanta Sports. Мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Именно Месси принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных "Золотых мячей" – он получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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