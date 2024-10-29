"Золотой мяч-2024": определились победители футбольной премии во всех номинациях

France Football раздал награды лучшим в мужском и женском футболе.

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоялась торжественная церемония вручения "Золотой мяч-2024".

Обладателем награды лучшему футболисту мира 2024 года по версии France Football стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Кроме того, почетные награды были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии "Золотой мяч-2024".

Отметим, что украинский форвард "Ромы" Артем Довбик занял 29-е место в голосовании за обладателя "Золотой мяча".

А украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал третьим в списке лучших вратарей планеты.

Полный список победителей премии "Золотой мяч-2024"

Трофей Раймона Копа (лучший молодой игрок): Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании)

Награда Сократеса (за лучшие социальные акции): Дженнифер Эрмосо ("Тигрес", сборная Испании)

Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир): Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии) и Килиан Мбаппе (ПСЖ / "Реал", сборная Франции)

Трофей Льва Яшина (лучший вратарь): Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины)

Лучший клуб мужского футбола: "Реал" (Испания)

Лучший клуб женского футбола: "Барселона" (Испания)

Лучший тренер: Карло Анчелотти ("Реал")

Лучшая тренер: Эмма Хейз ("Челси" / сборная США)

Обладательница "Золотого мяча" среди женщин: Айтана Бонмати ("Барселона", сборная Испании)

Обладатель "Золотого мяча" среди мужчин: Родри ("Манчестер Сити")

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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