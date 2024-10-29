"Золотой мяч-2024": стало известно, как проголосовал представитель Украины

Игорь Линник поставил на первое место Родри, который и стал обладателем награды.

В понедельник, 28 октября, в парижском театре Шатле состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2024". Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

От Украины участие в голосовании за лучшего футболиста мира принял известный журналист Игорь Линник. На собственной странице в Facebook он поделился своим выбором.

На первое место Линник поставил именно Родри. А вот бразильского нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора, который до последнего момента считался главным фаворитом на награду, представитель Украины даже не включил в топ-3.

"Золотой мяч-2024": топ-10 по версии Игоря Линника

1. Родри ("Манчестер Сити", сборная Испании)

2. Даниэль Карвахаль ("Реал", сборная Испании)

3. Джуд Беллингем ("Реал", сборная Англии)

4. Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии)

5. Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании)

6. Флориан Вирц ("Байер", сборная Германии)

7. Лаутаро Мартинес ("Интер", сборная Аргентины)

8. Фил Фоден ("Манчестер Сити", сборная Англии)

9. Килиан Мбаппе ("Реал", сборная Франции)

10. Адемола Лукман ("Аталанта", сборная Нигерии)

Отметим, что украинский форвард "Ромы" Артем Довбик занял 29-е место в голосовании за обладателя "Золотой мяча". А украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал третьим в списке лучших вратарей планеты.

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.

Напомним, "Реал" бойкотировал церемонию вручения "Золото мяча" после того, как узнал, что Винисиус Жуниор не получит главный приз. На торжественное мероприятие в Париж не прибыл ни один из представителей мадридского клуба.

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