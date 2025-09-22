Золотой мяч-2025: где и когда смотреть церемонию вручения престижной награды

"Золотой мяч" / © Associated Press

В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения "Золотого мяча-2025".

Почетный приз авторитетное издание France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира.

Торжественное мероприятие начнется в 21:00 по киевскому времени.

Помимо главных призов (лучшему футболисту и футболистке мира) также будут вручены награды в других номинациях: приз Яшина для вратарей, приз Пушкаша за лучший гол, премия Копы для молодых игроков, приз Мюллера для бомбардиров, награда Сократеса за социальные акции и награды лучшим тренерам мужского и женского футбола.

Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча-2025

Церемонию вручения "Золотого мяча-2025" можно будет посмотреть в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Прямая трансляция события также будет доступна на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел других трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".