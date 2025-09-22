- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 295
- Время на прочтение
- 1 мин
Золотой мяч-2025: где и когда смотреть церемонию вручения престижной награды
Имя лучшего футболиста мира объявят 22 сентября в Париже.
В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения "Золотого мяча-2025".
Почетный приз авторитетное издание France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира.
Торжественное мероприятие начнется в 21:00 по киевскому времени.
Помимо главных призов (лучшему футболисту и футболистке мира) также будут вручены награды в других номинациях: приз Яшина для вратарей, приз Пушкаша за лучший гол, премия Копы для молодых игроков, приз Мюллера для бомбардиров, награда Сократеса за социальные акции и награды лучшим тренерам мужского и женского футбола.
Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча-2025
Церемонию вручения "Золотого мяча-2025" можно будет посмотреть в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.
Прямая трансляция события также будет доступна на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ".
Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел других трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".