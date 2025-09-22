Золотой мяч-2025: онлайн-видеотрансляция церемонии награждения

"Золотой мяч" / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоится торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2025".

Авторитетный журнал France Football объявит имена лучшего футболиста и футболистки мира.

Также будут вручены награды в других номинациях: приз Яшина для вратарей, приз Пушкаша за лучший гол, премия Копы для молодых игроков, приз Мюллера для бомбардиров, награда Сократеса за социальные акции и награды лучшим тренерам мужского и женского футбола.

Реклама

Начало мероприятия – в 21:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция церемонии вручения "Золотого мяча-2025" из Youtube-канала "MEGOGO СПОРТ".

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел других трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что France Football объявил имена всех номинантов на "Золотой мяч-2025".