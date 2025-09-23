- Дата публикации
-
"Золотой мяч-2025": определились победители футбольной премии во всех номинациях
France Football вручил награды лучшим в мужском и женском футболе.
В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2025".
Обладателем награды лучшему футболисту мира стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.
Лучшей футболисткой мира в третий раз подряд признали испанку Айтану Бонмати из "Барселоны".
Почетные призы были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии "Золотой мяч-2025", которую вручает авторитетный журнал France Football.
Полный список победителей премии "Золотой мяч-2025"
Обладатель "Золотого мяча" среди мужчин: Усман Дембеле (ПСЖ)
Обладательница "Золотого мяча" среди женщин: Айтана Бонмати ("Барселона")
Лучший молодой футболист: Ламин Ямаль ("Барселона")
Лучшая молодая футболистка: Вики Лопес ("Барселона")
Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
Лучшая вратарь: Анна Хэмптон ("Челси")
Лучший тренер мужских команд: Луис Энрике (ПСЖ)
Лучшая тренер женских команд: Сарина Вигман (сборная Англии)
Лучший мужской клуб: ПСЖ (Франция)
Лучший женский клуб: "Арсенал" (Англия)
Лучший бомбардир: Виктор Дьекереш ("Спортинг" / "Арсенал")
Лучшая бомбардирка: Эва Пайор ("Барселона")
28-летний Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел других трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".