"Золотой мяч-2025": определились победители футбольной премии во всех номинациях

Айтана Бонмати / © Associated Press

В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2025".

Обладателем награды лучшему футболисту мира стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Лучшей футболисткой мира в третий раз подряд признали испанку Айтану Бонмати из "Барселоны".

Почетные призы были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии "Золотой мяч-2025", которую вручает авторитетный журнал France Football.

Полный список победителей премии "Золотой мяч-2025"

Обладатель "Золотого мяча" среди мужчин: Усман Дембеле (ПСЖ)

Обладательница "Золотого мяча" среди женщин: Айтана Бонмати ("Барселона")

Лучший молодой футболист: Ламин Ямаль ("Барселона")

Лучшая молодая футболистка: Вики Лопес ("Барселона")

Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Лучшая вратарь: Анна Хэмптон ("Челси")

Лучший тренер мужских команд: Луис Энрике (ПСЖ)

Лучшая тренер женских команд: Сарина Вигман (сборная Англии)

Лучший мужской клуб: ПСЖ (Франция)

Лучший женский клуб: "Арсенал" (Англия)

Лучший бомбардир: Виктор Дьекереш ("Спортинг" / "Арсенал")

Лучшая бомбардирка: Эва Пайор ("Барселона")

28-летний Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел других трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".