"Золотой мяч-2025": стало известно, как проголосовала Украина

Золотой мяч / © Associated Press

Стал известен выбор представителя Украины в голосовании за "Золотой мяч-2025". Обладателем награды лучшему футболисту мира стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Детали голосования по странам опубликовало издание L'Equipe. От Украины участие в нем принял известный журналист Игорь Линник.

На первое место он поставил португальского полузащитника ПСЖ Витинью, на втором оказался Дембеле, а на третьем – испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

"Золотой мяч-2025": топ-10 по версии Игоря Линника

1. Витинья (ПСЖ)

2. Усман Дембеле (ПСЖ)

3. Ламин Ямаль ("Барселона")

4. Фабиан Руис (ПСЖ)

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Жоау Невеш (ПСЖ)

7. Скотт Мактоминей ("Наполи")

8. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

9. Коул Палмер ("Челси")

10. Ашраф Хакими (ПСЖ)

Дембеле стал шестым французом, выигравшим "Золотой мяч". Ранее в номинации побеждали Раймон Копа, Мишель Платини (3 раза), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензем.

В прошлом сезоне Усман провел 49 матчей во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 15 ассистов. Он помог ПСЖ выиграть чемпионат и Кубок Франции, а также первую в клубной истории Лигу чемпионов.

28-летний Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.