"Золотой мяч-2026": определились победители футбольной премии во всех номинациях

Гарри Кейн / © Associated Press

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В понедельник, 26 октября, в лондонском театре "Палладиум" состоялась торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2026".

Обладателем награды лучшему футболисту мира стал форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн.

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Почетные призы были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии "Золотой мяч-2026", которую вручает авторитетный журнал France Football.

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Полный список победителей премии "Золотой мяч-2026"

Обладатель "Золотого мяча" среди мужчин: Гарри Кейн ("Бавария" / Англия)

Обладательница "Золотого мяча" среди женщин: Алексия Путельяс ("Барселона" / "Лайонесес" / Испания)

Лучший молодой футболист: Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)

Лучшая молодая футболистка: Вики Лопес ("Барселона" / Испания)

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Лучший вратарь среди мужчин: Унаи Симон ("Атлетик" / Испания)

Лучшая вратарь: Ката Колл ("Барселона" / Испания)

Лучший бомбардир: Гарри Кейн ("Бавария" / Англия)

Лучшая бомбардирка: Вероника Шарлин Коррал ("Пачука" / Мексика)

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Лучший тренер мужских команд: Луис де ла Фуэнте (главный тренер сборной Испании)

Лучший тренер женских команд: Пере Ромеу (главный тренер "Барселоны")

Лучший мужской клуб: ПСЖ / Франция

Лучший женский клуб: "Барселона" / Испания

Премия Сократеса (за социальные инициативы): Букайо Сака ("Арсенал" / Англия)

33-летний Кейн впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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