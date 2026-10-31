"Золотой мяч-2026": стало известно, как проголосовала Украина

"Золотой мяч" / © Associated Press

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Стал известен выбор представителя Украины в голосовании за "Золотой мяч-2026". Обладателем награды лучшему футболисту мира стал форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн.

Детали голосования по странам опубликовало издание L'Equipe. От Украины участие в нем принял известный журналист Игорь Линник.

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На первое место он поставил полузащитника ПСЖ и сборной Испании Фабиана Руиса, на втором оказался защитник "Барселоны" и сборной Испании Пау Кубарси, а на третьем — вингер ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

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В то же время форварду мадридского "Реала" и сборной Франции Килиану Мбаппе даже не нашлось места в топ-10.

Результаты голосования за "Золотой мяч-2026" от Украины: топ-10

1. Фабиан Руис (ПСЖ, сборная Испании)

2. Пау Кубарси ("Барселона", сборная Испании)

3. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, сборная Грузии)

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4. Деклан Райс ("Арсенал", сборная Англии)

5. Родри ("Барселона", сборная Испании)

6. Габриэль ("Арсенал", сборная Бразилии)

7. Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании)

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8. Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции)

9. Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии)

10. Ферран Торрес (ПСЖ, сборная Испании)

Кейн впервые стал обладателем "Золотого мяча". Он опередил Мбаппе всего на 28 баллов, что является одним из самых маленьких разрывов в истории.

В прошлом сезоне 33-летний форвард "Баварии" забил 73 гола и отдал 8 результативных передач в 65 матчах. Он выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также стал бронзовым призером чемпионата мира-2026.

Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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