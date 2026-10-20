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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Золотой мяч всех времен": объявлены номинанты на звание лучшего футболиста в истории

На награду претендуют десять легенд в истории футбола, которые когда-либо получали "Золотой мяч".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Золотой мяч"

"Золотой мяч" / © Associated Press

Авторитетный журнал France Football объявил номинантов на "Золотой мяч всех времен".

В список претендентов на эту награду попали десять легенд в истории футбола, которые когда-либо получали "Золотой мяч".

Интересно, что, чтобы проголосовать за кого-то в этой номинации, необходимо заплатить один евро. Голосовать можно неограниченное количество раз. Результаты будут оглашены 28 октября. Сейчас в опросе лидирует Криштиану Роналду.

Претенденты на "Золотой мяч всех времен":

  • Альфредо Ди Стефано (нападающий, Испания, "Золотой мяч": 1957, 1959)

  • Лионель Месси (нападающий, Аргентина, "Золотой мяч": 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

  • Криштиану Роналду (нападающий, Португалия, "Золотой мяч": 2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

  • Марко ван Бастен (нападающий, Нидерланды, "Золотой мяч": 1988, 1989, 1992)

  • Йохан Кройф (нападающий, Нидерланды, "Золотой мяч": 1971, 1973, 1974)

  • Карл-Хайнц Румменигге (нападающий, Германия, "Золотой мяч": 1980, 1981)

  • Мишель Платини (полузащитник, Франция, "Золотой мяч": 1983, 1984, 1985)

  • Роналдо (нападающий, Бразилия, "Золотой мяч": 1997, 2002)

  • Кевин Киган (нападающий, Англия, "Золотой мяч": 1978, 1979)

  • Франц Беккенбауэр (защитник, Германия, "Золотой мяч": 1972, 1976)

Церемония вручения "Золотого мяча-2026" состоится 26 октября в Лондоне. Она станет исторической, ведь впервые оригинальный "Золотой мяч" от France Football будет вручен за пределами Франции.

Перенос церемонии в столицу Англии связан с чествованием первого в истории обладателя награды — легендарного английского футболиста Стэнли Мэтьюза, который получил "Золотой мяч" в 1956 году. Организаторы, журнал France Football и УЕФА, решили провести юбилейную церемонию на родине первого лауреата премии.

С момента основания премии в 1956 году церемония в основном проходила в Париже. Однако в период с 2010 по 2015 год, когда "Золотой мяч" был объединен с наградой ФИФА под названием "Золотой мяч ФИФА", торжества проводились в швейцарском Цюрихе.

После завершения сотрудничества между France Football и ФИФА церемония снова вернулась в Париж и в последние годы проходила в театре Шатле.

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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