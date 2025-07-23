Золотой триумф: украинка стала чемпионкой мира по фехтованию

Влада Харькова

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Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала "золото" чемпионата мира-2025 по фехтованию в личных соревнованиях.

В финале 28-летняя украинка победила чемпионку Европы-2018 и бронзовую медалистку Олимпиады-2020 в личном зачете эстонку Катрину Лехис – 15:14.

На пути к решающему поединку наша соотечественница победила пятерых соперниц, в том числе в четвертьфинале – Элоиз Ванриссель (15:14) и в полуфинале – лидера мирового рейтинга южнокореянку Сон Се Ра (15:14).

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Для Харьковой это только второе выступление в личных соревнованиях на чемпионате мира. Она имеет в коллекции также три медали чемпионатов Европы (личное "золото" 2022 года, а также командные "золото" 2025 года и "бронзу" 2022 года).

Это второе в истории Украины "золото" чемпионата мира в шпаге после триумфа Натальи Конрад в 2003 году. Харькова стала пятой украинской чемпионкой мира по фехтованию в личных соревнованиях.

ЧМ-2025 по фехтованию проходит с 22 по 26 июля в Тбилиси (Грузия).

Ранее сообщалось, что россиянок с воинским званием допустили к чемпионату мира-2025 по фехтованию.

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