Зона вылета все ближе: "Жирона" с Цыганковым проиграла аутсайдеру Ла Лиги (видео)

"Жирона" – "Алавес"

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"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома уступила "Алавесу" в матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече гости забили на 61-й минуте – отличился Карлос Висенте.

Цыганков начал матч на скамейке для запасных и вышел на замену на 68-й минуте. Помочь своей команде избежать поражения 27-летний украинец не смог.

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Отметим, что для Виктора это был 19-й поединок в текущем розыгрыше Примеры, где он забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Обзор матча "Жирона" – "Алавес"

После этого поражения "Жирона" (34 очка) осталась на 13-й позиции в Ла Лиге. Подопечные Мичела не могут победить уже восемь матчей подряд в Примере и находятся всего в 7 баллах от зоны вылета.

"Алавес" (30 пунктов) располагается на 17-й строчке элитного дивизиона чемпионата Испании в трех очках от зоны понижения в классе.

В следующем туре Ла Лиги жиронцы 13 апреля на выезде сразятся с "Осасуной". В тот же день "Алавес" примет мадридский "Реал".