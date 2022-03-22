Зозуля и Безус отдали свои игровые футболки на аукцион, чтобы собрать средства на нужды ВСУ

Зозуля и Безус отдали свои игровые футболки на аукцион, чтобы собрать средства на нужды ВСУ

Игроки продолжают активно помогать украинской армии.

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля и полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус пожертвовали своими игровыми футболками, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

Оба игрока подписали свои футболки и передали их паблику "Народная Армия", где они будут разыграны в Facebook с помощью благотворительного аукциона. Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ.

"Все деньги, которые мы получим с аукциона, будут потрачены на закупку очень крутых штук, которые помогут ребятам приблизить победу нашего государства! Вместе и до конца! Аукцион продлится до 28.03.2022 и завершится в 20:00", - говорится в публикации. Народной Армии" в Facebook.

Друзья, мы прекрасно знаем, что вы все можете помогать просто так и вам ничего за это не нужно. Но у нас есть две... Опубликовано Народная Армия Понедельник, 21 марта 2022 г.

Ранее сообщалось, что тренер клуба УПЛ продает медаль за победу в Кубке УЕФА, чтобы помочь ВСУ.

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