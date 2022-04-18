Зозуля и Лунин сыграли в футбол с украинскими беженцами в Испании: трогательное видео

Зозуля и Лунин сыграли в футбол с украинскими беженцами в Испании: трогательное видео

Украинские легионеры встретились с соотечественниками в Мадриде.

Футболисты Роман Зозуля и Андрей Лунин поддержали украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

Зозуля и Лунин вместе посетили семьи украинцев в Мадриде. Они привезли соотечественникам гуманитарную помощь, подписали ряд автографов, а также сыграли символический товарищеский матч с детьми.

"За время полномасштабного вторжения рашистов в Украину, Испания приняла больше 25 тысяч украинских беженцев. Вместе с Андреем Луниным приехали к семьям украинцев в Мадриде, которые вынужденно покинули свои дома.

Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения - детях. В центре, который посетили, в настоящее время находится 80 детей. Мы старались их максимально отвлечь и вернуть к мирной жизни. Со старшими - сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.

За время полномасштабного вторжения рашистов в Украину Испания приняла более 25 тысяч украинских беженцев. Вместе с Андрей Лунин приехали в семьи украинцев в Мадриде, вынужденно покинувших свои дома. Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения – детях. В центре, который посетили, в настоящее время находится 80 детей. Мы старались их максимально отвлечь и вернуть в мирную жизнь. Со старшими – сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина Опубликовано Романом Зозулей Понедельник, 18 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что Зозуля не перестает активно поддерживать армию нашей страны во время войны с российскими захватчиками. На прошлой неделе 32-летний футболист испанской "Фуэнлабрады" передал очередную партию помощи для украинских военных.

А перед этим Зозуля совместно с экс-главой Минздрава Максимом Степановым передал бойцам ВСУ на передовую тысячу аптечек.

Читайте также:

"Я шокирован, такого ответа не ожидал": Петраков пригрозил выгнать игроков "Динамо" из сборной Украины

"Поступали угрозы нашей семье": жена Усика объяснила, почему боксер не высказывался по поводу Крыма

Цензура во всей красе: на российском канале в очередной раз прервали трансляцию матча Бундеслиги