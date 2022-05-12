Зозуля продает уникальный "убекс", чтобы помочь украинским защитникам (фото)

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля выставил на аукцион тактическую рубашку с автографами бойцов отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов".

Футболист продолжает активно помогать ВСУ.

"Помните времена, когда мы, игроки сборной Украины, считались чуть ли не национальными героями, представляющими Украину за ее пределами? О нас говорили, писали, на нас равнялись, мы оставляли автографы на мячах и футболках. Сейчас другие времена, и герои тоже другие, раньше они были нашими пылкими болельщиками, а сегодня – мы их самые большие фанаты.

Уже несколько лет я болею за "Азов Днепр". Сегодня лучшие игроки этого военного джентльменского клуба поставили свои автографы на "убексе" одного из героев. Это самый крутой для меня подарок, но я решил выставить рубашку на аукционе. Потому что нашим защитникам нужна куча разных нужных и дорогих вещей", — написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Стартовая цена лота – 1000 долларов. Аукцион продлится до вторника, 17 мая.

Напомним, что украинская биатлонистка Кристина Дмитренко сменила свою деятельность во время войны, взяв в руки оружие, чтобы защищать Украину.

Читайте также:

Голы дебютантов принесли сборной Украины победу в первом поединке 2022 года

Украина завоевала 110 наград за десять дней Дефлимпиады и с бешеным отрывом лидирует в медальном зачете

Вышла на пьедестал с Кобзарем: юная украинка стала чемпионкой Европы по армреслингу