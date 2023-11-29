Зрелищная битва за плей-офф Лиги чемпионов: "Галатасарай" закамбэчил против "Манчестер Юнайтед" (видео)

"Красные дьяволы" растеряли преимущество в 2 мяча и очень близки к вылету из турнира.

"Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сверхрезультативный поединок в Стамбуле завершился со счетом 3:3 .

Уже на 11-й минуте "манкунианцев" вывел вперед Алехандро Гарначо, который в прошлом уикенде забил супергол бисиклетой в матче АПЛ против "Эвертона" украинского защитника Виталия Миколенко.

Через семь минут "красные дьяволы" удвоили свое преимущество – Бруну Фернандеш нанес классный удар под перекладину.

На 29-й минуте турецкий клуб сократил отставание – Хаким Зиеш забил прямым ударом со штрафного во вратарский угол.

На старте второго тайма команда Эрика тен Хага вернула себе гандикап в два мяча – на 55-й минуте отличился Скотт Мактоминей.

Однако "Галатасарай" сумел оформить камбэк и спастись от поражения. На 62-й минуте Зиеш во второй раз в этом поединке забил гол ударом со штрафного – грубую ошибку допустил вратарь гостей Андре Онана.

А на 71-й минуте Керем Актюркоглу получил передачу из глубины от Зиеша и пробил в ближнюю "девятку", чем принес турецкой команде ничью.

Обзор матча

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче пятого тура этой группы мюнхенская "Бавария" примет датский "Копенгаген" (29 ноября, 22:00 по киевскому времени).

Текущее турнирное положение в квартете А: "Бавария" (12 очков, досрочно вышла в плей-офф ), "Галатасарай" (5 очков), "Копенгаген" (4 балла), "Манчестер Юнайтед" (4 пункта).

В матчах заключительного тура 12 декабря "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" будет принимать "Баварию", а "Галатасарай" приедет в гости к "Копенгагену".

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