Зрелищная голевая перестрелка: определился победитель молодежного Евро-2025 по футболу (видео)

Англия U-21 – Германия U-21 / © Associated Press

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Молодежная сборная Англии (U-21) стала победителем финального турнира Евро-2025 по футболу.

В финальном матче англичане на Национальном стадионе в словацкой Братиславе одолели команду Германии со счетом 3:2 по итогам экстра-таймов.

Основное время встречи завершилось вничью 2:2. Уже на 5-й минуте поединка английскую сборную вывел вперед Харви Эллиотт, а на 25-й минуте Омари Хатчинсон увеличил преимущество "Трех львов".

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Впрочем, немцы отыграли отставание в два мяча. В компенсированное к первому тайма время отличился Нельсон Вайпер, а уже во втором тайме, на 61-й минуте, счет сравнял Пауль Небель.

Итак, игра перешла в экстра-таймы. Там Англия забила решающий гол – автором результативного удара на 92-й минуте стал Джон Роу.

Обзор матча Англия U-21 – Германия U-21

Следовательно, англичане защитили звание чемпионов континентального первенства U-21, выиграв молодежное Евро во второй раз подряд – в 2023 году была победа в финале над Испанией.

Немцы на молодежном чемпионате Европы-2023 не смогли выйти из группы, а в 2021 году стали победителями континентального первенства U-21.

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Отметим, что сборная Украины не сумела пробиться в плей-офф Евро-2025 (U-21). Команда Унаи Мельгосы заняла третье место в своей группе - проиграла датчанам (2:3), обыграла финнов (2:0) и уступила нидерландцам (0:2).

Таким образом, молодежная сборная Украины (U-21) сложила полномочия действующего полуфиналиста континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.