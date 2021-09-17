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Зрелищный дебют: американец "потушил" соперника смертоносным ударом ногой в голову (видео)

Зрелищный дебют: американец "потушил" соперника смертоносным ударом ногой в голову (видео)

Зрелищный дебют: американец "потушил" соперника смертоносным ударом ногой в голову (видео)

Скриншот видео

Брэндону Мерфи хватило минуты, чтобы одержать досрочную победу.

Американский боец Брэндон Мерфи ярко начал свою профессиональную карьеру в смешанных единобортвах. В поединке на турнире CFFC 100 в Тампе (штат Флорида, США) он нокаутировал соотечественника Дэвида Романо.

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Для обоих бойцов это был профессиональный дебют. Мерфи не стал медлить и разобрался со своим оппонентом уже в первом раунде. Более того, поединок не продлился и минуты. Через 56 секунд после начала боя Мерфи мощно попал ногой в голову Романо, после чего тот рухнул на канвас октагона.

Рефери мгновенно объявил о завершении схватки, зафиксировав победу Брэндона нокаутом. Мерфи дал волю бешеным эмоция и принялся праздновать успешный дебют под аплодисменты зрителей. А Романо еще долго не мог подняться на ноги, ему понадобилась помощь врачей.

Ранее ТСН Проспорт писал, что узбекский боец уничтожил россиянина за 18 секунд.

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