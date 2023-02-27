Зрелищный дебют Ротаня: "Александрия" спасла ничью в первом матче УПЛ после зимней паузы

"Александрия" и "Металлист 1925" сыграли вничью в перенесенном матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 3:3 .

Это был первый матч чемпионата Украины по футболу после зимнего перерыва, а также дебютный для главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня на посту наставника александрийцев.

На 7-й минуте хозяев вывел вперед Максим Третьяков, но харьковчане еще до перерыва ответили голами Евгения Ткачука и Константина Бычека.

В начале второй половины встречи команда Эдмара увеличила свое преимущество – отметился Михаил Шершень.

Однако подопечные Ротаня сумели совершить камбэк и избежать поражения. На 68-й минуте дубль оформил Третьяков, а на 81-й ничью команде хозяев принес Богдан Кобзарь.

"Александрия" (25 очков) осталась на пятом месте в УПЛ. "Металлист 1925" (19 баллов) занимает седьмую позицию.

В следующем матче александрийцы 4 марта примут лидера чемпионата – "Днепр-1". Харьковский клуб днем позже проведет домашний матч с "Шахтером".

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