Зрелищный камбэк: "Днепр-1" разобрался с "Шахтером" и захватил лидерство в УПЛ

Команда Юрия Максимова устроила холодный душ для "горняков", недавно победивших "Барселону" в Лиге чемпионов.

"Днепр-1" обыграл "Шахтер" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:3 .

"Горняки" вышли вперед уже на пятой минуте встречи – отличился Даниил Сикан. В конце первого тайма днепряне сумели отыграться – после розыгрыша углового забил Эдуард Сарапий.

После перерыва команде Юрия Максимова удалось склонить чашу весов в свою пользу. Сначала на 51-й минуте точный удар нанес Алексей Гуцуляк, а через четыре минуты Богдан Леднев закрепил преимущество днепровского клуба.

Добавим, что для "Шахтера" это был первый матч после сенсационной победы над "Барселоной" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

После этого поединка "Днепр-1" (30 очков) возглавил турнирную таблицу УПЛ – команда Максимова на один балл опережает "Полесье" и три пункта "Кривбасс". В свою очередь, "Шахтер" (24 очка) занимает четвертую позицию, но имеет два матча в запасе.

В следующем туре чемпионата Украины днепряне 27 ноября будут принимать "Черноморец", а команда Марино Пушича 24 ноября встретится с "Полесьем".

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