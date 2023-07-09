Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зрители освистали белоруску Азаренко после поражения от Свитолиной на Wimbledon-2023 (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
760
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зрители освистали белоруску Азаренко после поражения от Свитолиной на Wimbledon-2023 (видео)

Викторию Азаренко / Фото: Associated Press

Британская публика продемонстрировала свое отношение к стране-агрессору.

Бывшую первую ракетку мира, белоруску Викторию Азаренко (№20 WTA) освистали болельщики после матча 1/8 финала Wimbledon 2023 года с украинкой Элиной Свитолиной.

Свитолина на характере обыграла соперницу из государства-агрессора в невероятно напряженном трехсетовом поединке.

После завершения игры теннисистки не пожали друг другу руки. Победу украинки на решающем тай-брейке фанаты встретили громкими аплодисментами.

А вот белоруску британская публика освистала, осудив таким образом захватническую войну, которую Россия при поддержке своей союзницы Беларуси ведет против Украины. В ответ Азаренко улыбнулась и покачала головой.

Отметим, что на другом турнире Большого шлема – Roland Garros-2023 – зрители освистывали украинских теннисисток, которые не жали руки соперницам из государств-агрессоров.

Свитолина во второй раз в карьере прошла в четвертьфинал Wimbledon. Элина в девятый раз выступает в основной сетке травяного мэйджора. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam остается полуфинал в 2019 году.

В четвертьфинале Свитолина посоревнуется с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая активно поддерживает Украину с самого начала полномасштабного российского вторжения. Она играет матчи с сине-желтой ленточкой на своей кепке, а в июле прошлого года организовала благотворительный теннисный турнир для помощи пострадавшим от войны украинским детям.

Напомним, в поединке третьего круга Свитолина разобралась с уроженкой Москвы Софией Кенин, которая представляет США.

В этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны были подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустили игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

Читайте также:

Цуренко проиграла четвертой ракетке мира и не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon-2023

После установления рекорда Украины: Костюк не сумела пробиться в 1/8 финала Wimbledon

Wimbledon-2023: первая ракетка Украины в драматическом матче вылетела от чемпионки US Open-2019

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
760
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация