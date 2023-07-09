Зрители освистали белоруску Азаренко после поражения от Свитолиной на Wimbledon-2023 (видео)

Бывшую первую ракетку мира, белоруску Викторию Азаренко (№20 WTA) освистали болельщики после матча 1/8 финала Wimbledon 2023 года с украинкой Элиной Свитолиной.

Свитолина на характере обыграла соперницу из государства-агрессора в невероятно напряженном трехсетовом поединке.

После завершения игры теннисистки не пожали друг другу руки. Победу украинки на решающем тай-брейке фанаты встретили громкими аплодисментами.

Epic. Elina ✨ @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka в rollercoaster 3-set thriller to progress to quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2023

А вот белоруску британская публика освистала, осудив таким образом захватническую войну, которую Россия при поддержке своей союзницы Беларуси ведет против Украины. В ответ Азаренко улыбнулась и покачала головой.

Clamorosa esultanza per la Svitolina ma vergognosi и fischi finali alla Azarenka #Wimbledon pic.twitter.com/3dlVRA6jWj — Pietro Michieletto (@pietromichi) Июль 9, 2023

Отметим, что на другом турнире Большого шлема – Roland Garros-2023 – зрители освистывали украинских теннисисток, которые не жали руки соперницам из государств-агрессоров.

Свитолина во второй раз в карьере прошла в четвертьфинал Wimbledon. Элина в девятый раз выступает в основной сетке травяного мэйджора. Ее лучшим результатом на этом турнире Grand Slam остается полуфинал в 2019 году.

В четвертьфинале Свитолина посоревнуется с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая активно поддерживает Украину с самого начала полномасштабного российского вторжения. Она играет матчи с сине-желтой ленточкой на своей кепке, а в июле прошлого года организовала благотворительный теннисный турнир для помощи пострадавшим от войны украинским детям.

Напомним, в поединке третьего круга Свитолина разобралась с уроженкой Москвы Софией Кенин, которая представляет США.

В этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны были подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустили игроков, получающих финансирование от стран-агрессоров.

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