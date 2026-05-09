Зубков забил гол и отдал ассист в матче чемпионата Турции против "Бешикташа"
Украинец помог своей команде одержать волевую победу.
Украинский вингер "Трабзонспора" Александр Зубков забил гол и отдал ассист в матче 33-го тура турецкой Суперлиги против "Бешикташа".
29-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и на 15-й минуте поединка сравнял счет (1:1), из пределов штрафной площадки низом пробив в дальний угол после передачи Умута Наира.
После перерыва Зубков оформил еще одно результативное действие – на 62-й минуте он отдал голевую передачу на Эрнеста Мучи.
В этом сезоне в активе Зубкова 4 гола и 12 ассистов в 35 матчах за "Трабзонспор".
Отличившись голом в матче с "Бешикташем", Александр прервал свою длительную безголевую серию. До этого времени он последний раз забивал за "Трабзонспор" еще 23 января в игре с "Касымпашой".
Благодаря результативным действиям Зубкова его команда победила "Бешикташ" со счётом 2:1.
Несмотря на победу, "Трабзонспор" (69 очков) окончательно потерял шансы на второе место в чемпионате Турции, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Перед последним туром команда Зубкова на 4 балла отстает от "Фенербахче", поэтому уже точно финиширует третьей.
Чемпионом Турции в четвертый раз подряд и в рекордный 26-й раз стал "Галатасарай", который имеет в своем активе 77 очков.
Ранее сообщалось, что "Динамо" во второй раз в сезоне УПЛ не смогло обыграть ЛНЗ.