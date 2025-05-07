Звезда "Барселоны" остановился в шаге от повторения исторического рекорда Роналду в Лиге чемпионов

Рафинья / © Associated Press

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Вингер "Барселоны" Рафинья остановился в шаге от повторения рекорда результативности экс-форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в одном сезоне Лиги чемпионов.

28-летний бразилец отличился голом в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против миланского "Интера". Это его 13-й забитый мяч в нынешнем розыгрыше самого престижного евротурнира. Также в его активе 8 ассистов.

Таким образом Рафинья в этом сезоне в ЛЧ отметился 21 результативным действием. Это всего на одно меньше, чем абсолютный рекорд турнира по системе гол+пас, который принадлежит Роналду.

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Португалец в сезоне-2013/14 в составе "Реала" сделал 22 результативных действия – 17 голов и 5 ассистов.

Отметим, что Рафинья провел 14 матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, тогда как Роналду для установления рекорда хватило 11 поединков.

Превзойти достижение Криштиану бразилец в этом сезоне уже точно не сможет, поскольку "Барселона" вылетела из турнира, проиграв "Интеру" в экстра-таймах.

Основное время обоих поединков "Интера" против "Барселоны" завершилось вничью 3:3, а в экстра-таймах домашней игры "нерадзурри" забили победный гол и благодаря триумфу в двухматчевом противостоянии (7:6) вышли в финал Лиги чемпионов.

В решающем матче за трофей подопечные Симоне Индзаги сразятся с победителем полуфинала между лондонским "Арсеналом" и французским ПСЖ. Первый поединок английский клуб дома проиграл со счетом 0:1, ответный матч состоится в среду, 7 мая, в Париже.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Напомним, "Интер" и "Барселона" повторили рекорд результативности полуфиналов Лиги чемпионов.