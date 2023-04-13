Звезда "Баварии" ударил по лицу одноклубника после разгромного поражения от "Манчестер Сити" – СМИ

Между Садио Мане и Лероем Сане вспыхнули разборки после неудачной игры Лиги чемпионов.

Звездные футболисты мюнхенской "Баварии" Садио Мане и Лерой Сане подрались после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как сообщает издание Bild, сенегалец и немец поссорились на поле еще во время поединка. А после финального свистка Мане в раздевалке высказал претензии Сане по поводу того, в какой манере он разговаривал с ним во время матча.

По информации источника, Мане не сдержал эмоций и ударил Лероя по лицу, разбив ему губу. Одноклубникам пришлось вмешаться и разнимать футболистов.

У Сане после инцидента остался синяк. "Бавария" пока никак не прокомментировала ситуацию и возможные последствия.

Ссора между игроками якобы возникла в результате эпизода на 83-й минуте матча. Мане открывался для передачи вместо того, чтобы оставаться на месте и получить мяч от Сане. В итоге "Манчестер Сити" выполнил перехват. Из-за этого немец якобы разозлился и стал объяснять сенегальцу, что ему стоило сыграть иначе.

❗ Там был большой bust-up между Sadio Mané and Leroy Sané в последний раз. Both had argument на песке. После final whistle, Mané complained о том, как Sané spoke to him on pitch. Suddenly the Senegalese атакованный Sané и hit him in the face (on lip) [ @BILD ] pic.twitter.com/xnnPa0kKi6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 12 апреля 2023

Коллектив Хосепа Гвардиолы на своем поле разбил "Баварию" со счетом 3:0. Ответный матч состоится в среду, 19 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Баварии" Томас Тухель странно отреагировал на разгромное поражение от "Манчестер Сити".

Читайте также:

Голевая машина: Холанд установил уникальное бомбардирское достижение среди игроков АПЛ

"Реал" в большинстве победил "Челси" без Мудрика в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

"Милан" одолел "Наполи" и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов (видео)