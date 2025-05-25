"Звезда благодарности ВСУ": "Динамо" после завоевания чемпионства представило новую эмблему (фото)

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" после победы в чемпионате Украины сезона-2024/25 изменило свою эмблему, добавив третью звезду над гербом клуба.

Каждая звезда символизирует десять выигранных чемпионских титулов. У "Динамо" теперь 30 чемпионств: 13 – в чемпионатах СССР и 17 – в чемпионатах Украины.

В киевском клубе отметили, что посвящают третью звезду украинским военным, которые защищают страну от российских оккупантов.

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"30-е чемпионство в истории ФК "Динамо" Киев – событие историческое, эмоционально насыщенное и чрезвычайно символическое. Именно в самые тяжелые для страны времена, когда идет полномасштабная война, эта победа становится мощным сигналом веры, единства и надежды для всей Украины.

Этот трофей – не только спортивное достижение. Это победа, которую мы посвящаем тем, кто делает возможным само существование нашего настоящего. Именно поэтому над гербом нашего клуба появится третья звезда – звезда благодарности Вооруженным Силам Украины.

Футбольный клуб "Динамо" Киев, игроки, тренерский штаб и руководство посвящают это чемпионство и третью звезду – каждому защитнику и каждой защитнице, которые защищают нашу землю, свободу и будущее. Это наш искренний жест уважения, поддержки и благодарности.

Это звезда благодарности. Звезда чести. Звезда несокрушимости. Это – звезда ВСУ! ФК "Динамо" – это клуб всей Украины. И наша победа – это победа каждого украинца", – говорится в посте столичного клуба на официальной странице в Facebook.

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Новая эмблема "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Ранее сообщалось, что "Динамо" в последнем туре УПЛ 24 мая сыграло вничью с "Колосом" (1:1). Команда Александра Шовковского завершила сезон чемпионата Украины без единого поражения.

Завоевав 17-е в своей истории "золото" чемпионата Украины, киевский клуб обновил рекорд по выигранным титулам УПЛ, оторвавшись по этому показателю от донецкого "Шахтера".

Кроме того, "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.