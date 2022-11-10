Звезда "Боруссии" пропустит второй чемпионат мира в карьере: что произошло

Ройс не успевает восстановиться после травмы, полученной в сентябре.

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Марко Ройс не сыграет на чемпионате мира-2022 в Катаре из-за повреждений.

Об этом пишет Sky Sport.

Он травмировался еще в сентябрьском матче 7-го тура Бундеслиги против "Шальке" (1:0). После полученной травмы футболист дважды пытался вернуться на поле, однако оказалось, что на восстановление уйдет больше времени.

Источник не называет сроки восстановления форварда, однако утверждает, что он не успеет вернуться в строй к мировому первенству.

Это уже второй мундиаль, в котором немец не сможет принять участие. Он не сыграл на ЧМ-2014, где сборная Германии стала победителем.

В этом сезоне Ройс сыграл в девяти матчах за "Боруссию" во всех турнирах, в которых отличился тремя голами и тремя результативными передачами.

Добавим, что Ройс стал не первым звездным футболистом, который пропустит Мундиаль из-за травмы. Ранее стало известно, что будущее мировое первенство пропустят полузащитники сборной Франции Н'Голо Канте, Поль Погба и Садио Мане.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.