Звезда "Формулы-1" загулял с украинской красоткой: яркие фото новой избранницы пилота

Пара уже не скрывает своих отношений.

Французский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Пьер Гасли начал встречаться с 21-летней украинкой Катериной Бережной Имерелли.

Совместные фото пара пока не выкладывает, но их вместе уже видели на домашнем матче футбольного клуба ПСЖ и на улицах Парижа.

instagram.com/lovingwags

instagram.com/lovingwags

instagram.com/lovingwags

instagram.com/lovingwags

Катерина родилась в Мариуполе. Украину она покинула, когда ей был всего год - ее родители переехали в Испанию. Девушка окончила Университет Ньюкасла, а сейчас учится в магистратуре в Мадриде.

Украинка владеет свободно тремя языками - русским, английским и испанским. Еще планирует выучить итальянский. Ей принадлежит бренд ювелирных украшений Imerelli Jewelry.

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

instagram.com/katerinaberezhna

В нынешнем сезоне 25-летний Гасли идет девятым в общем зачете "Формулы-1". В его активе 66 очков.

На счету Пьера одна победа на этапах "Формулы-1" - в 2020 году в Италии.

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