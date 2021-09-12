Звезда "Формулы-1" загулял с украинской красоткой: яркие фото новой избранницы пилота

Пара уже не скрывает своих отношений.
Французский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Пьер Гасли начал встречаться с 21-летней украинкой Катериной Бережной Имерелли.
Совместные фото пара пока не выкладывает, но их вместе уже видели на домашнем матче футбольного клуба ПСЖ и на улицах Парижа.
Катерина родилась в Мариуполе. Украину она покинула, когда ей был всего год - ее родители переехали в Испанию. Девушка окончила Университет Ньюкасла, а сейчас учится в магистратуре в Мадриде.
Украинка владеет свободно тремя языками - русским, английским и испанским. Еще планирует выучить итальянский. Ей принадлежит бренд ювелирных украшений Imerelli Jewelry.
- В нынешнем сезоне 25-летний Гасли идет девятым в общем зачете "Формулы-1". В его активе 66 очков.
- На счету Пьера одна победа на этапах "Формулы-1" - в 2020 году в Италии.