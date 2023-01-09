Звезда футбола Бейл неожиданно объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет

Известный валлийский нападающий, капитан сборной Уэльса Гарет Бейл объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 33-летний футболист сообщил у себя в Instagram, где обратился к фанатам.

"После тщательных раздумий я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола. Мне повезло, что я осуществил свою мечту заниматься спортом, который люблю. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в моей жизни. Самые высокие вершины за 17 сезонов, которые будет невозможно воспроизвести, независимо от того, что приготовит для меня следующий раздел.

От моего первого контакта в "Саутгемптоне" до последнего в "Лос-Анджелесе", и все, что было между ними, сформировало клубную карьеру, которой я очень горжусь, и благодарен за нее. Играть за свою страну и быть капитаном было действительно мечтой.

Выразить свою благодарность всем, кто сыграл свою роль в этом путешествии, кажется невозможным. Я чувствую долг перед многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и сформировать мою карьеру так, как я даже не мог мечтать, когда начал работать над ней в 9 лет", – написал Бейл.

Гарет Бейл: карьера и достижения

Бейл начал футбольную карьеру в английском "Саутгемптоне", за взрослую команду которого дебютировал в 2006 году. Уже в 2007 году Гарет перебрался в "Тоттенхэм", где и стал звездой футбола.

В 2013 году Бейл стал игроком мадридского "Реала", перейдя из "Тоттенхэма" за рекордную в то время сумму – 101 млн евро. С тех пор Гарет провел за "сливочных" 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 ассистов.

Вместе с "Реалом" валлиец трижды выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, однажды стал обладателем Кубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, а также четырежды триумфовал на Клубном чемпионате мира.

В начале июня этого года Бейл покинул "Королевский клуб" по завершении своего контракта со "сливочными". Нападающий продолжил карьеру в американской лиге МЛС, присоединившись к "Лос-Анджелесу". Уже в первом своем сезоне за океаном звездный футболист помог "Лос-Анджелесу" завоевать первое в истории чемпионство.

За национальную команду Гарет выступал с 2006 года. Всего на его счету 40 голов в 111 встречах за сборную Уэльса.

Именно Бейл в составе валлийской сборной победил Украину в финале плей-офф за выход на чемпионат мира-2022. На Мундиале в Катаре валлийцы со своим звездным капитаном не смогли выйти из группы, где также играли Англия, США и Иран.

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