Звезда "Ливерпуля" стал заложником военного переворота на родине

Английский клуб выступил с заявлением относительно судьбы своего футболиста.
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не может вернуться в Англию из-за военного переворота в Гвинее.
Футболист был вызван в национальную сборную своей страны для участия в матчах отбора ЧМ-2022.
Сейчас мерсисайдский клуб занимается возвращением футболиста на туманный Альбион. Отмечается, что жизни и здоровью игрока ничего не угрожает.
"Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нем заботятся. Конечно, ситуация нестабильная, и мы будем продолжать диалог с властью, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в "Ливерпуль", - приводит заявление представителя клуба издание Goal.
Матч Гвинея - Марокко, который должен был состояться 6 сентября, перенесен.
В воскресенье, 5 сентября, вооруженная группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну минимум на одну неделю.
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