Звезда "Ливерпуля" травмировался в проигранном матче АПЛ и выбыл на неопределенный срок

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк получил травму во время матча 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Брентфорда".

31-летний нидерландец был заменен в перерыве поединка, в котором "мерсисайдцы" сенсационно проиграли со счетом 1:3 .

Сразу после игры главный тренер "красных" Юрген Клопп объяснил замену Ван Дейка мерой предосторожности. Однако травма ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось, сообщает BBC.

"Вирджил почувствовал дискомфорт и сказал, что не очень разбирается в таких вещах, но я не хотел рисковать. Физиотерпаты выглядели довольно счастливыми, когда осматривали Вирджила, поэтому я не считаю, что это травма, просто он почувствовал дискомфорт", – говорил Клопп о травме своего защитника после матча.

В ближайшее время Вирджил пройдет детальное медобследование, после которого станет известна степень повреждения и сроки восстановления игрока. Не исключено, что футболист может остаться в лазарете на длительный срок.

В этом сезоне ван Дейк сыграл в 24 матчах "мерсисайдцев" во всех турнирах, забил два гола.

Сейчас команда Клоппа занимает шестое место в АПЛ, набрав 28 очков после 17 туров. Следующий матч чемпионата "красные" проведут 14 января на выезде против "Брайтона". Перед этим "Ливерпуль" 7 января сыграет с "Вулверхэмптоном" в третьем раунде Кубка Англии.

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