Звезда "Манчестер Сити" и "Барселоны" завершил профессиональную карьеру

Причиной такого решения стали его проблемы с сердцем.
Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста.
Это произошло во время его совместной с руководством "блаугранаса" пресс-конференции.
Агуэро очень эмоционально воспринял эту ситуацию – футболист пришел на встречу в слезах и долго не мог успокоиться и начать говорить.
"Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить игровую карьеру.
Это очень тяжелое время, но я рад решению, которое принял. Во-первых, это мое здоровье из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моем здоровье", – сказал Агуэро.
Как известно, анализы Агуэро оказались хуже, чем ожидалось. В этой связи, 33-летний аргентинец был вынужден завершить карьеру, хотя раньше ему прогнозировали возвращение на поле через три месяца.
Напомним, что 33-летний аргентинец во время матча 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" почувствовал дискомфорт и боль в груди. Инцидент произошел на 38-й минуте поединка. Как следствие, Агуэро мгновенно заменили и доставили в больницу, где ему провели кардиологическое обследование.
- Агуэро летом свободным агентом перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы.
- На его счету один гол в пяти матчах "Блаугранас" во всех турнирах
- В ходе карьеры нападающий выступал за "Индепендьенте", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселону" и сборную Аргентины.
- На клубном уровне он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз – победителем Кубка английской лиги, один раз выигрывал Кубок Англии и трижды – Суперкубок Англии.
- В составе сборной Аргентины Агуэро выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.