Звезда "Манчестер Сити" и "Барселоны" завершил профессиональную карьеру

Причиной такого решения стали его проблемы с сердцем.

Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста.

Это произошло во время его совместной с руководством "блаугранаса" пресс-конференции.

Агуэро очень эмоционально воспринял эту ситуацию – футболист пришел на встречу в слезах и долго не мог успокоиться и начать говорить.

"Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить игровую карьеру.

Это очень тяжелое время, но я рад решению, которое принял. Во-первых, это мое здоровье из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моем здоровье", – сказал Агуэро.

Как известно, анализы Агуэро оказались хуже, чем ожидалось. В этой связи, 33-летний аргентинец был вынужден завершить карьеру, хотя раньше ему прогнозировали возвращение на поле через три месяца.

Напомним, что 33-летний аргентинец во время матча 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" почувствовал дискомфорт и боль в груди. Инцидент произошел на 38-й минуте поединка. Как следствие, Агуэро мгновенно заменили и доставили в больницу, где ему провели кардиологическое обследование.