Звезда "Манчестер Сити" и его мать стали участниками массовой драки на Манчестер Арене (видео)

Неизвестные спровоцировали футболиста в конфликт.

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден оказался в эпицентре скандала.

Об этом сообщает The Sun.

Вечером субботы, 19 февраля, футболист вместе со своей девушкой Ребеккой, матерью Клер и друзьями посетил боксерский поединок между Амиром Ханом и Келлом Бруком, который состоялся в Манчестере.

¡Lío en Manchester!



Brutal agressió a la madre de Foden



Estas son las imágenes del momento pic.twitter.com/0nTQmMysGr — Diario SPORT (@sport) February 20, 2022

В коридоре арены неизвестные мужчины начали оскорблять Фодена и его близких, когда они вошли в одну из комнат. Мать и девушка футболиста вышли из комнаты и обратились к мужчине, спросив, кто из них сказал это. После этого Клэр толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил ее по лицу. Началась потасовка, в которой чуть не участвовал и сам Фоден, но его оттащили. В результате один из друзей футболиста взял в руки огнетушитель и начал махать им перед мужчинами, что помогло остановить потасовку.

"Манчестер Сити" уже выступил с заявлением о случившемся и пообещал оказать поддержку Фодену и его семье.

В этом сезоне Фоден провел за Манчестер Сити 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть ассистов.

Читайте также:

Безумная развязка: "Тоттенхэм" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

Избил семейную пару: экскапитан "Металлиста" оказался в эпицентре скандала

"Купка засранцев": звездный кум Месси встал на защиту аргентинца после матча с "Реалом"