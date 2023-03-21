Звезда "Манчестер Юнайтед" и еще два игрока: сборная Англии понесла потери перед матчем с Украиной

Маркус Рашфорд не поможет "Трем львам" в поединках с Италией и Украиной.

Сборная Англии произвела вынужденные замены в заявке команды на стартовые поединки квалификации к Евро-2024 против Италии и Украины.

Как сообщается на странице "Трех львов" в Twitter, расположение сборной из-за травм покинули нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, полузащитник "Челси" Мейсон Маунт и голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп.

Поупа в заявке команды Гарета Саутгейта заменит вратарь "Тоттенхэма" Фрейзер Форстер.

А вот на позиции травмированных Маунта и Рашфорда наставник англичан решил не приглашать новых игроков.

В первом туре квалифинации на чемпионат Европы 2024 года англичане на выезде 23 марта сыграют с итальянцами, после чего 26 марта во 2-м туре сборная Англии примет национальную команду Украины на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, кроме Италии и Украины, соперниками подопечных Саутгейта в отборе на Евро-2024 стали Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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