Звезда мирового футбола шиканул на полмиллиона евро в Греции, но назвал это "фейком"

Звезда мирового футбола шиканул на полмиллиона евро в Греции, но назвал это "фейком"

Эрлинг Холанд наслаждается отпуском перед началом нового сезона.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд набирается сил перед новым сезоном. Сборная Норвегии не попала на Евро-2020, поэтому 21-летний бомбардир имеет время хорошенько отдохнуть на острове Миконос в Греции.

Как пишет Sportime, Холанд в компании друзей дорого погулял во время ужина, который длился 5-6 часов. Норвежский вундеркинд за всех заплатил сам, а сумма чека составила 500 тысяч евро.

Кроме того, игрок "шмелей" любезно оставил 30 тысяч евро чаевых.

Правда, самому Холанду, похоже, не нравится, что СМИ считают потраченные им деньги. Эрлинг отреагировал на информацию у себя в Twitter.

"По-моему, они еще забыли написать про первое блюдо. Фэйк-ньюс", - написал талантливый норвежец.

... I think they forgot the main courses♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из австрийского "Зальцбурга". Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В 2020 году Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги наций и получил награду Golden Boy .

. В прошлом сезоне форвард сыграл за "Боруссию" 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Холанд с друзьями записал песню, которая разрывает Сеть.

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