Звезда мирового футбола завершил карьеру в сборной после фиаско на Евро-2020

Тони Кроос решил сосредоточиться на игре за "Реал" и посвятить больше времени семье.

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос объявил об уходе из сборной Германии.

31-летний футболист обнародовал заявление на своей стринци в Instagram.

"Я играл за Германию 106 раз. Еще одного не будет. Я очень хотел и отдал бы все, чтобы в конце мы завоевали титул чемпионов Европы. Я давно принял решение уйти после этого турнира. Мне давно стало ясно, что я не поеду на ЧМ-2022 в Катаре. В основном потому что хочу полностью сосредоточиться на своих целях в "Реале" на следующие несколько лет.

Кроме того, с этого момента я сознательно буду позволять себе отдых, которого у меня не было как у игрока сборной уже 11 лет. Как муж и отец я хотел бы быть рядом со своей женой и тремя детьми.

Для меня было большой честью носить эту майку так долго. Я делал это с гордостью и страстью. Спасибо всем фанатам, которые поддержали меня аплодисментами. И спасибо всем критикам за их дополнительную мотивацию. В самом конце хочу сказать большое спасибо Йоахиму Леву. Он сделал меня игроком сборной и чемпионом мира. Он мне доверял. Мы писали историю успеха. Для меня было честью делать это хорошо, а Ханси Флику - удачи и успехов. Ваш Тони", - написал Кроос.

На счету Крооса 106 матчей за Бундестим, в которых он забил 17 мячей. Тони выиграл с командой ЧМ-2014, а также стал бронзовым призером ЧМ-2010 и Евро-2016.

На Евро-2020 Германия вылетела в 1/8 финала от Англии, проиграв на "Уэмбли" со счетом 0:2.

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