Звезда мирового тенниса, которая уменьшила себе грудь на четыре размера, выходит замуж за миллиардера

Звезда мирового тенниса, которая уменьшила себе грудь на четыре размера, выходит замуж за миллиардера

Симона Халеп подтвердила свою свадьбу с македонским бизнесменом Тони Юруком.

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп выходит замуж. 29-летняя теннисистка вступит в брак с македонским бизнесменом-миллиардером Тони Юруком.

Сначала свадьбу Халеп рассекретил известный румынский теннисист и экс-первая ракетка мира Илие Настасе, заявив, что торжественное мероприятие состоится 15 сентября.

А после возвращения из US Open, где Халеп в 1/8 финала проиграла украинке Элине Свитолиной, информацию о предстоящем бракосочетании подтвердила и сама румынская теннисистка.

"Господин Настасе меня выдал. Мы с Тони поженимся на следующей неделе, и это прекрасное событие, из-за которого я чувствую совершенно новые эмоции. Теннис остается теннисом, а это личная жизнь. И это гораздо более важный шаг, и я рада, что его делаю" - после прилета из Нью-Йорка рассказала Симона изданию digisport.ro.

instagram.com/simonahalep

instagram.com/simonahalep

instagram.com/simonahalep

Халеп - двукратная чемпионка турниров Большого шлема. За свою карьеру она выиграла 22 титула WTA и заработала более 37,5 млн долларов призовых. В 2009 году румынка ради тенниса решилась на операцию и уменьшила свою грудь с шестого до второго размера.

Избранник экс-первой ракетки планеты - македонский миллиардер Тони Юрук, который обладает многими компаниями в Румынии. 42-летний возлюбленный теннисистки уже был дважды женат, от первого брака имеет ребенка. Симона и Тони встречаются с лета 2019 года.

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