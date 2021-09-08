Звезда мирового тенниса, которая уменьшила себе грудь на четыре размера, выходит замуж за миллиардера

Симона Халеп подтвердила свою свадьбу с македонским бизнесменом Тони Юруком.
Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп выходит замуж. 29-летняя теннисистка вступит в брак с македонским бизнесменом-миллиардером Тони Юруком.
Сначала свадьбу Халеп рассекретил известный румынский теннисист и экс-первая ракетка мира Илие Настасе, заявив, что торжественное мероприятие состоится 15 сентября.
А после возвращения из US Open, где Халеп в 1/8 финала проиграла украинке Элине Свитолиной, информацию о предстоящем бракосочетании подтвердила и сама румынская теннисистка.
"Господин Настасе меня выдал. Мы с Тони поженимся на следующей неделе, и это прекрасное событие, из-за которого я чувствую совершенно новые эмоции. Теннис остается теннисом, а это личная жизнь. И это гораздо более важный шаг, и я рада, что его делаю" - после прилета из Нью-Йорка рассказала Симона изданию digisport.ro.
- Халеп - двукратная чемпионка турниров Большого шлема. За свою карьеру она выиграла 22 титула WTA и заработала более 37,5 млн долларов призовых. В 2009 году румынка ради тенниса решилась на операцию и уменьшила свою грудь с шестого до второго размера.
- Избранник экс-первой ракетки планеты - македонский миллиардер Тони Юрук, который обладает многими компаниями в Румынии. 42-летний возлюбленный теннисистки уже был дважды женат, от первого брака имеет ребенка. Симона и Тони встречаются с лета 2019 года.