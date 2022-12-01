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Звезда мирового велоспорта погибла в ДТП во время тренировки

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Звезда мирового велоспорта погибла в ДТП во время тренировки

Фото: Associated Press

Виновник скрылся с места аварии.

В среду, 30 ноября, итальянский велогонщик Давид Ребеллин погиб в ДТП в возрасте 51 года.

Об этом сообщает Cyclingnews.

Отмечается, что спортсмен погиб во время тренировки под городом Виченца.

Ребеллин был сбит грузовиком и погиб мгновенно. Водитель не остановился на месте трагедии и скрылся. Полиция ведет расследование инцидента и пытается установить личность водителя грузовика.

  • Ребеллин более 50 раз финишировал в первой десятке однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура, он считается одним из сильнейших классических специалистов своего поколения. Итальянец выигрывал Льеж – Бастонь – Льеж, Флеш Валонь и Амстел Голд Рейс.
  • В октябре 2022 года Ребеллин завершил профессиональную карьеру.

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Дата публикации
Просмотры
4000
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