Звезда НБА получил ужасную травму во время игры (видео)

Остаток сезона "Кливленд" проведет без ключевого игрока.
Плеймейкер "Кливленда" Рики Рубио получил жесткую травму во время очередного игрового дня НБА.
Команда испанца встречалась с Новым Орлеаном в рамках регулярного чемпионата Восточной конференции. Рубио получил повреждение, когда поскользнулся во время прохода в матче.
Ricky Rubio был helped off court after suffering apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y— SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021
У испанского баскетболиста диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. Таким образом, Рубио выбыл до конца сезона-21/22.
- В текущем сезоне Рубио набирает 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора за 28,5 минуты в среднем.
- Его связка с Дариусом Гарлендом считается лучшим в НБА из всех проведших вместе более 500 минут: их эффективность составляет +16,1 очка.
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