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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Звезда ПСЖ назвал Украину одной из сильнейших сборных Европы после ничьей в Лиге наций

Лидер грузинской сборной Хвича Кварацхелия высоко оценил "сине-желтых" после очного противостояния в Лиге наций.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия / © Associated Press

Вингер французского ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия назвал сборную Украины одной из сильнейших в Европе после ничьей в матче второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Сборная Украины очень сильная. У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Конечно, лучше было бы победить, но я положительно оцениваю игру.

Украина — одна из сильнейших сборных Европы, и я положительно оцениваю игру. Конечно, лучше было бы победить. У нас был момент, который нужно было использовать, но мы не смогли этого сделать", — приводит слова лидера грузинской сборной crystalsport.ge.

Матч Грузия — Украина состоялся 28 сентября на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси и завершился со счетом 0:0.

В другом матче 2-го тура этого квартета Северная Ирландия и Венгрия также разошлись ничьей (0:0).

После двух туров Северная Ирландия и Украина возглавляют эту группу, набрав по 4 очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч с Северной Ирландией, а Венгрия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 2 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал ничью сборной Украины с Грузией в Лиге наций.

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