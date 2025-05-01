Звезда "Реала" получил продолжительный "бан" за свою эмоциональную выходку в финале Кубка Испании

Антонио Рюдигер / © Associated Press

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Дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола дисквалифицировал на шесть поединков защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера по итогам финала Кубка Короля против "Барселоны".

Об этом говорится в заявлении на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В компенсированное ко второму экстра-тайму время 32-летний немец получил прямую красную карточку за то, что схватился со скамейки для запасных и бросил кусок льда в главного арбитра встречи Рикардо де Бургоса Бенгоечеа.

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Членам тренерского штаба "сливочных" пришлось сдерживать разъяренного Рюдигера, который пытался прорваться на поле к судье.

После завершения поединка Антонио в своем Instagram попросил прощения у рефери и болельщиков.

"Моему поведению прошлой ночью точно нет оправдания. Мне очень жаль. Мы хорошо играли, начиная с второго тайма. На 111-й минуте я больше не мог помочь своей команде и перед финальным свистком совершил ошибку. Еще раз прошу прощения у судьи и всех, кого разочаровал прошлой ночью", – написал немец.

Добавим, что Родигер покинул поле из-за травмы – частичного разрыва внешнего мениска левого колена. Он уже перенес операцию и в этом сезоне точно не вернется на поле.

Удаление за неспортивное поведение в конце матча с "Барселоной" также получили еще два игрока мадридского клуба – Джуд Беллингем и Лукас Васкес.

В итоге Васкеса "забанили" на два матча, а вот красная карточка Беллингема была отменена после апелляции "Реала".

Напомним, "Барселона" в экстра-таймах одолела "Реал" (3:2) и стала обладателем Кубка Испании.

Для "Барселоны" это 32-й в истории триумф в Кубке Короля. Каталонский клуб является абсолютным рекордсменом по этому показателю. "Реал" выигрывал Кубок Испании 20 раз.

Ранее сообщалось, что перед Эль Классико в финале Кубка Испании разгорелся громкий скандал.