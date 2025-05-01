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Звезда "Реала" получил продолжительный "бан" за свою эмоциональную выходку в финале Кубка Испании
Антонио Рюдигера дисквалифицировали на шесть матчей.
Дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола дисквалифицировал на шесть поединков защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера по итогам финала Кубка Короля против "Барселоны".
Об этом говорится в заявлении на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
В компенсированное ко второму экстра-тайму время 32-летний немец получил прямую красную карточку за то, что схватился со скамейки для запасных и бросил кусок льда в главного арбитра встречи Рикардо де Бургоса Бенгоечеа.
Членам тренерского штаба "сливочных" пришлось сдерживать разъяренного Рюдигера, который пытался прорваться на поле к судье.
После завершения поединка Антонио в своем Instagram попросил прощения у рефери и болельщиков.
"Моему поведению прошлой ночью точно нет оправдания. Мне очень жаль. Мы хорошо играли, начиная с второго тайма. На 111-й минуте я больше не мог помочь своей команде и перед финальным свистком совершил ошибку. Еще раз прошу прощения у судьи и всех, кого разочаровал прошлой ночью", – написал немец.
Добавим, что Родигер покинул поле из-за травмы – частичного разрыва внешнего мениска левого колена. Он уже перенес операцию и в этом сезоне точно не вернется на поле.
Удаление за неспортивное поведение в конце матча с "Барселоной" также получили еще два игрока мадридского клуба – Джуд Беллингем и Лукас Васкес.
В итоге Васкеса "забанили" на два матча, а вот красная карточка Беллингема была отменена после апелляции "Реала".
Напомним, "Барселона" в экстра-таймах одолела "Реал" (3:2) и стала обладателем Кубка Испании.
Для "Барселоны" это 32-й в истории триумф в Кубке Короля. Каталонский клуб является абсолютным рекордсменом по этому показателю. "Реал" выигрывал Кубок Испании 20 раз.
Ранее сообщалось, что перед Эль Классико в финале Кубка Испании разгорелся громкий скандал.