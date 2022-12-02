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Звезда "Реала" размышляет о завершении карьеры в сборной после провала на ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
370
Время на прочтение
1 мин
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Звезда "Реала" размышляет о завершении карьеры в сборной после провала на ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Бельгиец обсудит эту идею с ближайшим окружением.

Капитан сборной Бельгии и вингер "Реала" Эден Азар может завершить карьеру в сборной.

Об этом пишет Marca.

Отмечается, что решение пока не принято, однако Азар рассуждает над этой идеей.

Игрок планирует вскоре обсудить ее со своим ближайшим окружением.

Напомним, что Бельгия уступила Хорватии в последнем туре группового этапа ЧМ-2022 и завершила борьбу на мировом первенстве.

  • Азар провел 126 матчей за сборную Бельгии, в которых забил 33 гола и отдал 36 ассистам.

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Дата публикации
Просмотры
370
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